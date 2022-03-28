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«Я сам решу, когда стоит остановиться». 37-летний Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру

Криштиану Роналду планирует продолжать профессиональную карьеру
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я все еще получаю удовольствие от футбола. Способен приносить пользу клубу и национальной команде. Я сам решу, когда стоит остановиться.

Если я захочу продолжить играть, то так и будет. Если мне надоест, то я остановлюсь», — цитирует 37-летнего португальца A Bola.

Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил 12 мячей в 24 матчах. В Лиге чемпионов на его счету 6 голов в 7 встречах.

Ранее сборная Португалии обыграла команду Турции в стыковом матче к чемпионату мира 2022 года — 3:1. Теперь Сборные Португалии и Северной Македонии сыграют между собой за путевку в финальную стадию ЧМ.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Эзри Конса

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Астон Вилла

 23 1 3
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