«Я сам решу, когда стоит остановиться». 37-летний Криштиану Роналду не намерен завершать карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Я все еще получаю удовольствие от футбола. Способен приносить пользу клубу и национальной команде. Я сам решу, когда стоит остановиться.

Если я захочу продолжить играть, то так и будет. Если мне надоест, то я остановлюсь», — цитирует 37-летнего португальца A Bola.

Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ форвард забил 12 мячей в 24 матчах. В Лиге чемпионов на его счету 6 голов в 7 встречах.

Ранее сборная Португалии обыграла команду Турции в стыковом матче к чемпионату мира 2022 года — 3:1. Теперь Сборные Португалии и Северной Македонии сыграют между собой за путевку в финальную стадию ЧМ.