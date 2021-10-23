«Арсенал» переиграл «Астон Виллу»
«Арсенал» выиграл у «Астон Виллы» в матче 9-го тура чемпионата Англии. «Львы» потерпели третье поражение кряду.
Голами у «канониров» отметились Тома Партей, Пьер-Эмерик Обамеянг и Эмил Смит-Роу. Гол престижа в составе «Астон Виллы» забил Арон Рэмси.
«Арсенал» поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 13-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
9-й тур
«Арсенал» — «Астон Вилла» — 3:1 (2:0)
Голы: Партей, 23 (1:0). Обамеянг, 45+6 (2:0). Смит-Роу, 56 (3:0). Рэмси, 82 (3:1).
Нереализованный пенальти: Обамеянг, 45+5 (вратарь).
«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Партей, Локонга (Мэйтланд-Найлс, 73), Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе (Бэйли, 47), Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Ингс (Эль-Гази, 78), Буэндия (Рэмси, 68), Уоткинс.
Предупреждения: Уоткинс, 1. Мингс, 27. Макгинн, 32. Локонга, 45+1. Таргетт, 61. Обамеянг, 66. Дуглас Луис, 84.
Судья: Поусон.
22 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
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