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«Арсенал» переиграл «Астон Виллу»

00:32
22 октября. «Арсенал» — «Астон Вилла» — 3:1. Фото Twitter
22 октября. «Арсенал» — «Астон Вилла» — 3:1. Фото Twitter
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«Арсенал» выиграл у «Астон Виллы» в матче 9-го тура чемпионата Англии. «Львы» потерпели третье поражение кряду.

Голами у «канониров» отметились Тома Партей, Пьер-Эмерик Обамеянг и Эмил Смит-Роу. Гол престижа в составе «Астон Виллы» забил Арон Рэмси.

«Арсенал» поднялся на 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» идет на 13-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 3:1 (2:0)

Голы: Партей, 23 (1:0). Обамеянг, 45+6 (2:0). Смит-Роу, 56 (3:0). Рэмси, 82 (3:1).

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 45+5 (вратарь).

«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Партей, Локонга (Мэйтланд-Найлс, 73), Смит-Роу, Сака, Ляказетт (Эдегор, 68), Обамеянг (Мартинелли, 90).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Туанзебе (Бэйли, 47), Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Ингс (Эль-Гази, 78), Буэндия (Рэмси, 68), Уоткинс.

Предупреждения: Уоткинс, 1. Мингс, 27. Макгинн, 32. Локонга, 45+1. Таргетт, 61. Обамеянг, 66. Дуглас Луис, 84.

Судья: Поусон.

22 октября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Арсенал — Астон Вилла

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
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Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

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1.44

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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