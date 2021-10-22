Криштиану Роналду высказался о своей роли в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался по поводу своей роли в английском клубе.

«Считаю, что в «МЮ» сейчас происходят важные изменения. Клуб купил меня, Варана и Санчо. Мы еще не адаптировались, привыкание к АПЛ займет время. Коллектив я ставлю на первое место. Каждый должен знать свою роль.

Я знаю свою роль в команде. Моя функция заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде своим опытом и знаниями. Если все будут так думать, жертвовать собой ради команды, я думаю, мы станем лучшей командой мира», — цитирует Роналду Sky Sports.

В этом сезоне португалец провел 5 матчей в АПЛ, забив 3 гола. После 8 туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.