Криштиану Роналду высказался о своей роли в «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался по поводу своей роли в английском клубе.
«Считаю, что в «МЮ» сейчас происходят важные изменения. Клуб купил меня, Варана и Санчо. Мы еще не адаптировались, привыкание к АПЛ займет время. Коллектив я ставлю на первое место. Каждый должен знать свою роль.
Я знаю свою роль в команде. Моя функция заключается в том, чтобы забивать голы, помогать команде своим опытом и знаниями. Если все будут так думать, жертвовать собой ради команды, я думаю, мы станем лучшей командой мира», — цитирует Роналду Sky Sports.
В этом сезоне португалец провел 5 матчей в АПЛ, забив 3 гола. После 8 туров команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю