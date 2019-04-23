Арсен Венгер – о Виейра: "Вижу его тренером "Арсенала""

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает Патрика Виейра достойным специалистом для лондонской команды, сообщает The Times.

Сейчас Виейра возглавляет "Ниццу", которая занимает восьмое место в лиге 1 с 48 очками. 42-летний француз выступал за "Арсенал" с 1996 по 2005 год.

Венгер возглавлял 22 года лондонский клуб. По окончании сезона-2017/2018 покинул пост главного тренера "Арсенала".

– Вижу его тренером "Арсенала", потому что он слишком молод, чтобы работать на уровне национальных сборных, – приводит слова Венгера The Times. – Его карьера сложится в клубном футболе. Он одновременно элегантен и авторитетен. Патрик правильно развивается. Мне кажется, что он будет работать в клубном футболе. В "Ницце" у него был трудный период, но он проявил решимость и твердость. Только во время кризиса можно понять, насколько тренер хорош. Достаточно посмотреть на количество очков и сразу все станет ясно.

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