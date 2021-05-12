АПЛ поздравила Зинченко с фантастическим сезоном
09:11
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в Instagram.
На фотоколлаже Зинченко сидит на кресле рядом с тремя кубками АПЛ.
Пресс-служба лиги оставила комментарий под постом: «Поздравляем с фантастическим сезоном!»
Для 24-летнего украинца это третье чемпионство и девятый трофей вместе с «Сити». В его активе также один Кубок Англии, четыре Кубка лиги и один Суперкубок страны.
В текущем сезоне Зинченко провел 18 матчей в АПЛ.
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