Салах обратился к премьер-министру Великобритании из-за ситуации с палестинцами в Иерусалиме

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на ситуацию в Иерусалиме. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части города.

«Я призываю всех мировых лидеров, в том числе премьер-министра страны, которая была моим домом последние 4 года, сделать все, что в их силах, чтобы немедленно прекратить насилие и убийства ни в чем не повинных людей», — написал Салах в Twitter.

I'm calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме вечером 7 мая. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, в ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.