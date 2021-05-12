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Салах обратился к премьер-министру Великобритании из-за ситуации с палестинцами в Иерусалиме

08:51
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на ситуацию в Иерусалиме. Ситуация накалилась из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части города.

«Я призываю всех мировых лидеров, в том числе премьер-министра страны, которая была моим домом последние 4 года, сделать все, что в их силах, чтобы немедленно прекратить насилие и убийства ни в чем не повинных людей», — написал Салах в Twitter.

Столкновения произошли на Храмовой горе в Иерусалиме вечером 7 мая. Палестинцы попытались забросать полицейских камнями, в ответ те применили резиновые пули и слезоточивый газ. На месте происшествия был развернут полевой госпиталь Красного полумесяца, чтобы оказать первую помощь раненым.

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