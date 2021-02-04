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АПЛ отклонила апелляцию «Арсенала» на красную карточку Давида Луиза

19:08
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«Арсенал» попытался оспорить красную карточку, показанную защитнику лондонского клуба Давиду Луизу в матче 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2). Однако наказание бразильца было оставлено в силе, сообщает Sly Sports.

По мнению судейской бригады, защитника совершил фол последней надежды в своей штрафной. За это главный арбитр матча Крэйг Поусон удалил Луиза и назначил пенальти в ворота «Арсенала».

«Канониры» настаивали, что фол Луиза не был умышленным, и защитник старался избежать контакта.

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