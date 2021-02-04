Моуринью считает, что «Челси» не сложно тренировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что думает о тренерской работе в «Челси».

Сегодня, 4 февраля, «шпоры» сыграют с «синими» в чемпионате Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«У «Челси» отличная команда и прекрасные футболисты. Тренеры всегда рады работать с такими клубами. Игроки «Челси» делают свою работу хорошо и пытаются добиться успеха.

Думаю, тренировать «Челси» не очень сложно. Я трижды брал Премьер-лигу, Анчелотти и Конте становились чемпионами. Так что, сложным это не может быть, так как мы все выигрывали с этим клубом трофеи", — цитирует Моуринью BBC.

После 21 тура АПЛ «Челси» занимает 8-е место в турнирной таблице. 26 января новым главным тренером лондонского клуба стал Томас Тухель, сменив Фрэнка Лэмпарда.