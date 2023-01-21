Главный тренер «Тоттенхэма» Конте: «21 пропущенный в 10 матчах — будто команда из зоны вылета»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал игру своей команды в текущем сезоне.

«21 пропущенный мяч в 10 последних матчах — обычно это показатель команды, которая находится в зоне вылета. Мы должны улучшить наш командный дух, волю, желание. Нужно сохранять результат, показывать волю и желание, чтобы не пропустить гол. Не вспомню, сколько раз на ноль сыграл Уго Льорис в прошлом сезоне. Но в этом сезоне мы пропускаем как минимум два мяча — это наш средний показатель. Это как команда, которая борется в зоне вылета. Мы добились прогресса в некоторых аспектах. Но в других элементах нужно вернуться к тому, что мы делали в прошлом сезоне, и быть более солидными и сконцентрированными», — приводит слова Конте ESPN.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очка за 20 туров. В 21-м туре АПЛ «шпоры» сыграют против «Фулхэма» 23 января, начало — 23.00 мск.