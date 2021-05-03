Анри сообщил, что основатель Spotify сделал предложение владельцам «Арсенала» по покупке клуба

Экс-игрок «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк сделал предложение руководству о покупке клуба.

«Эк уже обратился к семье Кронке. Он сказал мне, что собрал средства, чтобы убедиться, что он сможет сделать хорошее предложение. Теперь владельцам нужно прислушаться и все обдумать. Многие кричали, что хотят избавиться от них. Мы пытаемся предложить решение, которое будет поддержано болельщиками клуба», - приводит слова Анри Sky Sports.

23 апреля болельщики «Арсенала» устроили акцию протеста против владельца клуба. Они требовали отставки Стэна Кронке.

Позже Эк в Twitter опубликовал пост, в котором выразил готовность купить «Арсенал», если руководство решит его продать. Его поддержали бывшие игроки «Арсенала» Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Патрик Виейра.