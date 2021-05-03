«Вест Бромвич» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»

«Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

У хозяев отличился Мбай Диань, у гостей — Фабиу Силва. «Вест Бром» набрал 26 очков и находится в зоне вылета, занимая 19-е место. У «Вулвз» 42 очка и 12-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:1)

Голы: Силва, 45+2 (0:1). Диань, 62 (1:1).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс (Робинсон, 78), Ферлонг, О`Ши (Филлипс, 33), Окай Йокушлу, Галлахер, Перейра, Диань.

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Килман, 82), Дендонкер, Невеш, Отасови (Поденсе, 71), Витинья (Гиббс-Уайт, 80), Траоре, Силва.

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 69. Ферлонг, 88.

Судья: Тирни.

3 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».