«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по поводу протеста фанатов на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением на официальном сайте по поводу протеста фанатов на «Олд Траффорд».

2 мая болельщики «МЮ» устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона, где должен был пройти матч. Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

«Вчера, хоть многие болельщики и хотели просто воспользоваться своим правом на протест и мирно выразить свое мнение, некоторые намеревались сорвать подготовку команды и саму игру, о чем свидетельствует активность в отеле и на стадионе.

Сообщения в социальных сетях о том, что протестующие смогли попасть на стадион и поле через ворота, открытые персоналом клуба, полностью неверны. Прорвавшись через ограждения и посты охраны на территории перед стадионом, некоторые протестующие перелезли через ворота и открыли боковую дверь на трибуне, что позволило остальным пройти к полю.

Большая часть наших болельщиков осуждают нанесенный ущерб, а также любое насилие по отношению к сотрудникам клуба, полиции или другим болельщикам, и теперь этим делом занялась полиция. Клуб не хочет, чтобы мирные протестующие понесли наказание, но будет работать совместно с полицией для выявления лиц, причастных к преступным действиям», - говорится в заявлении.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль», который должен был начаться 2 мая в 18:30 по московскому времени, не состоялся по соображениям безопасности. Новое время станет известно после обсуждения даты с АПЛ.