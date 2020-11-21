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Анчелотти: «Хотел бы снова поработать с Хедирой»

09:25
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.

— У меня отличные воспоминания о работе с Хедирой, — приводит Goal.com слова Анчелотти. — В «Реале» он проявлял себя как настоящий профессионал. Я бы хотел снова поработать с ним, но он такой не один. В моей карьере было много отличных игроков. Тем не менее, переход сюда, в «Эвертон» — это еще одна вещь, о которой нужно подумать.

Ранее 33-летний Хедира рассказал о желании попробовать силы в чемпионате Англии. Контракт немца с «Ювентусом» действует до конца июня 2021 года.

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