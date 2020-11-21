Анчелотти: «Хотел бы снова поработать с Хедирой»
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.
— У меня отличные воспоминания о работе с Хедирой, — приводит Goal.com слова Анчелотти. — В «Реале» он проявлял себя как настоящий профессионал. Я бы хотел снова поработать с ним, но он такой не один. В моей карьере было много отличных игроков. Тем не менее, переход сюда, в «Эвертон» — это еще одна вещь, о которой нужно подумать.
Ранее 33-летний Хедира рассказал о желании попробовать силы в чемпионате Англии. Контракт немца с «Ювентусом» действует до конца июня 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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