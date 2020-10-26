Алли не вошел в заявку «Тоттенхэма» на матч с «Бернли». У игрока нет травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью недоволен игрой полузащитника Деле Алли. 24-летний англичанин не вошел в заявку команды на матч с «Бернли», который состоится 26 октября, сообщает The Athletic.

Причем у футболиста нет травмы. Он принял участие в матче с ЛАСК, в Лиге Европы, выйдя на замену на 30 минут.

В АПЛ же он провел всего один матч за последние полтора месяца, выйдя на 20 минут в игре с «Манчестер Юнайтед».