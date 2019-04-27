Голкипер "Ливерпуля" Алиссон в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу "красных".

Для бразильского вратаря этот матч стал 20-м "сухим" в этом сезоне в чемпионате. Он стал всего пятым голкипером, которому удавалось провести столько матчей без пропущенных мячей.

24 игры на счету Петра Чеха ("Челси", сезоне-2004/05), 21 игра - у Эдвина ван дер Сара ("МЮ", сезон-08/09). По 20 "сухих" матчей, кроме Алиисона, на счету Петера Шмейхеля ("МЮ", сезон-94/95) и Пепе Рейны ("Ливерпуль", сезон-2005/06).