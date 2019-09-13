Алиссон вернется не раньше середины октября

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон получил травму в матче первого тура чемпионата Англии против «Норвича» (4:1.) Изначальные сроки восстановления составляли от 2 до 6 недель. По уточненным даннам, бразилец точно не выйдет на поле до середины октября, сообщает The Independent.

До паузы на октябрьские матчи сборных «Ливерпулю» предстоит провести семь игр.

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