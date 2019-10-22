Алиссон рассказал о своей мечте сыграть против «Бока Хуниорс»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон признался, что давно мечтает сыграть против «Бока Хуниорс» на «Ла Бомбонере».

— Моя давняя мечта — сыграть против «Бока Хуниорс» на «Ла Бомбонере». Это один из самых сумасшедших стадионов в мире. Я бы очень хотел сыграть с «Бокой» на клубном чемпионате мира, — цитирует 27-летнего бразильца Ole.

В текущем сезоне Алиссон сыграл в 3 матчах, в которых пропустил 2 гола.