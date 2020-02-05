Алиссон крестил жену хавбека «Манчестер Юнайтед» в бассейне. Как это прошло

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон принял участие в крещении супруги полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда. 27-летний голкипер провел это мероприятие в бассейне своего дома.

Алиссон и его супруга вместе крестили Моник Салум (жену Фреда). Сперва они медленно опустили девушку в воду, а после процедуры обняли ее вместе с пастором.

Большинство присутствующих на этой церемонии пришли в футболках с логотипами креста, который равняется любви.

«Э тот день! День, который навсегда останется в моем сердце», — подписала видео супруга Фреда в своем Instagram.

Ранее Алиссон крестил своего одноклубника и партнера по национальной команде Фирмину. Вратарь «Ливерпуля» — набожный христианин и член всемирной евангельской группы Церкви Хилсонг.

Примечательно, что на данный момент Алиссон пропустил меньше мячей (0), чем провел крещений (2).

Алиссон поучаствовал в крещении Фирмину, которое прошло в бассейне