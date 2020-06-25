Александру-Арнолду приятно сравнение с Бекхэмом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд после победы над «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии признался, что ему нравятся сравнения с Дэвидом Бекхэмом. Англичанин забил в этой встрече со штрафного.

— Сравнения с лучшими штрафными в истории премьер-лиги очень хороши, но впереди много работы, — цитирует BBC Александра-Арнолда. — Титул очень близко, но мы знаем, что многое может произойти. Мы много работали для этого, и это то, о чем мы всегда мечтали. Мы находимся в хорошем положении, так что, надеюсь, скоро сможем преодолеть черту. Мы должны сосредоточиться на себе, мы не надеемся, что «Манчестер Сити» потеряет очки, мы знаем, что все в наших руках. Нам все еще нужно съездить к «Сити» на следующей неделе и получить результат.