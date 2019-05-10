Александр Зинченко: "Я не договорился о новом контракте с "Манчестер Сити", это преувеличение"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он согласовал новый контракт с клубом.

– Я еще ничего не то, что не обсуждал или договорился. Просто все на стадии переговоров, не более того. Мне даже нечего открывать. Это преувеличено, что я согласовал все условия контракта, - цитирует украинца Tribuna.com. - Счастлив быть здесь. У меня еще есть несколько лет контракта с клубом, за который я готов каждый день выходить, сражаться. Просто это моя обязанность быть здесь. А по поводу продления контракта, это все пока на уровне разговоров, не более того.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за "Сити" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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