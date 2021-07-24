Алекс Теллес получил травму на тренировке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес получил повреждение во время тренировочного занятия.

«Надеюсь, с Алексом не все так плохо. Он неудачно поскользнулся, повредив лодыжку. В ближайшие дни мы не сможем рассчитывать на Теллеса», — приводит слова главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера Sky Sports.

Из-за травмы южноамериканский фуллбэк не смог помочь «Манчестер Юнайтед» в контрольном матче против «Куинз Парк Рейнджерс» (2:4).