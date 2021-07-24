Алекс Теллес получил травму на тренировке
21:34
Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес получил повреждение во время тренировочного занятия.
«Надеюсь, с Алексом не все так плохо. Он неудачно поскользнулся, повредив лодыжку. В ближайшие дни мы не сможем рассчитывать на Теллеса», — приводит слова главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера Sky Sports.
Из-за травмы южноамериканский фуллбэк не смог помочь «Манчестер Юнайтед» в контрольном матче против «Куинз Парк Рейнджерс» (2:4).
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