Алан Ширер: "Кепа выставил Сарри, своего тренера, дураком перед миллионами людей"

Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал инцидент с участием Маурицио Сарри и Кепы Аррисабалаги в финале Кубка английской лиги.

Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, и Вилли Кабальеро уже был готов к выходу на поле. Судьи объявили о замене, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. В итоге Аррисабалага остался на поле, а Сарри пнул бутылку и ушел в подтрибунное помещение, однако вскоре вернулся обратно.

– Мне действительно понравилось то, что Сарри хотел сделать, потому что Вилли Кабальеро знал большинство игроков "Сити", и это могло бы дать "Челси" преимущество в серии пенальти, – написал Ширер в своей колонке в издании The Sun. – И после того, как Кепа отказался уйти, Боже мой, Сарри имел полное право пойти за ним.

Речь идет об уважении, а Кепа выставил своего тренера дураком перед миллионами людей. И это тогда, когда Сарри уже находится под огромным давлением и на грани потери работы на посту главного тренера "Челси". Удивительный инцидент может и, вероятно, в конечном итоге, будет стоить Сарри его работы.

Когда игрок отказывается выходить, что это говорит о раздевалке "Челси"? Игрок отказывается от тренера, от его требований, в присутствии 90 000 человек на "Уэмбли" и миллионы смотрят по телевизору.

Напомним, что основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы.

Сарри хотел заменить Кепу перед пенальти в финале Кубка английской лиги. Вратарь взбесил тренера. Видео