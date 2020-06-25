Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Агуэро может восстановиться к мини-турниру Лиги чемпионов

25 июня 2020, 16:35
Теги:

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене. Он может восстановиться к старту мини-турнира в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

32-летний аргентинец заработал разрыв левого мениска в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). В сезоне-2019/20 Агуэро провел за «Манчестер Сити» 32 матча, на его счету 23 гола и 4 результативных передачи.

Ранее стало известно, что четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов будут сыграны в формате «Финала восьми». Игры пройдут с 12 по 23 августа в Лиссабоне.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир