Агуэро может восстановиться к мини-турниру Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене. Он может восстановиться к старту мини-турнира в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

32-летний аргентинец заработал разрыв левого мениска в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). В сезоне-2019/20 Агуэро провел за «Манчестер Сити» 32 матча, на его счету 23 гола и 4 результативных передачи.

Ранее стало известно, что четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов будут сыграны в формате «Финала восьми». Игры пройдут с 12 по 23 августа в Лиссабоне.