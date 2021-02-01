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Защитник «МЮ» ушел в аренду в команду Уэйна Руни

19:08
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«Манчестер Юнайтед» отдал 18-летнего защитника Тедена Менги в аренду в «Дерби», сообщает официальный сайт клуба. Футболист проведет в клубе чемпионшипа остаток сезона-2020/21.

Менги на данный момент провел за взрослую команду «МЮ» одну игру — шесть минут в игре Лиги Европы против ЛАСК (2:1). В нынешнем сезоне на его счету 7 игр за дубль в премьер-лиге-2.

Возглавляет «Дерби» бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

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