Защитник «МЮ» ушел в аренду в команду Уэйна Руни
19:08
«Манчестер Юнайтед» отдал 18-летнего защитника Тедена Менги в аренду в «Дерби», сообщает официальный сайт клуба. Футболист проведет в клубе чемпионшипа остаток сезона-2020/21.
Менги на данный момент провел за взрослую команду «МЮ» одну игру — шесть минут в игре Лиги Европы против ЛАСК (2:1). В нынешнем сезоне на его счету 7 игр за дубль в премьер-лиге-2.
Возглавляет «Дерби» бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
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