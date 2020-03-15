Абрамович мог купить «Арсенал» вместо «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович мог стать владельцем не «Челси», а другого лондонского клуба — «Арсенала». Об этом сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, в 2003 году миллиардер нанял швейцарский банк UBS, чтобы он исследовал экономическое положение клубов английской премьер-лиги. В результате этого исследования Абрамовичу сообщили, что «Арсенал» не продается и при каких условиях. Эта информация не соответствовала действительности. Бывший вице-президент «Арсенала» Дэвид Дин уверен, что владельцы продали бы клуб Абрамовичу, если бы тот сделал предложение.

Вместо этого россиянин приобрел «Челси» за 140 миллионов фунтов, после чего команда пять раз стала чемпионом Англии и однажды выиграла Лигу чемпионов. Также предприниматель рассматривал вопрос покупки «Тоттенхэма» и встречался с руководством клуба. Однако ему не понравился округ Лондона Тоттенхэм, где расположен домашний стадион «шпор». «Это хуже, чем Омск» — сказал он.