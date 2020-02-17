22-летний форвард «Селтика» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар попал в список интересов «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно, пишет The Sun.

Как сообщает источник, руководство «красных дьяволов» заинтересовалось 22-летним французом, впечатлено его выступлением в сезоне-2019/20 и считает, что футболист способен усилить основной состав «МЮ».

В сезоне-2019/20 Эдуар принял участие в 39 матчах за «Селтик» во всех турнирах, на его счету 23 гола и 17 результативных передач. Кроме того, форвард забил 11 мячей в 6 матчах за сборную Франции-U21, за которую дебютировал в сентябре 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.