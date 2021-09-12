18-летний полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил страшную травму в матче с «Лидсом»
Во втором тайме матча 4-го тура АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» в центре поля защитник хозяев Паскаль Стрейк, догоняя хавбека Харви Эллиотта, совершил подкат и сбил того с ног. Находившийся рядом форвард мерсисайдцев Мохамед Салах немедленно позвал на поле врачей и не позволил партнеру попробовать встать. 18-летний игрок держался за левую ногу.
Эллиотта унесли с поля на носилках, а Стрейк получил красную карточку после того, как рефери проконсультировался с видеоассистентом.
Примечательно, что режиссер телетрансляции не стал показывать повтор произошедшего.
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