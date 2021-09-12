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18-летний полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил страшную травму в матче с «Лидсом»

20:14
Харви Эллиотт. Фото Reuters
Харви Эллиотт. Фото Reuters
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Во втором тайме матча 4-го тура АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» в центре поля защитник хозяев Паскаль Стрейк, догоняя хавбека Харви Эллиотта, совершил подкат и сбил того с ног. Находившийся рядом форвард мерсисайдцев Мохамед Салах немедленно позвал на поле врачей и не позволил партнеру попробовать встать. 18-летний игрок держался за левую ногу.

Эллиотта унесли с поля на носилках, а Стрейк получил красную карточку после того, как рефери проконсультировался с видеоассистентом.

Примечательно, что режиссер телетрансляции не стал показывать повтор произошедшего.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Динамо 1
Нижний Новгород 2
2-й тайм

Ф1 (-1,5)

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16%

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Зенит 3
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Иван Шитик все материалы автора

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