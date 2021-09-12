Салах забил 100-й мяч в премьер-лиге

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче четвертого тура чемпионата Англии против «Лидса».

Египтянин отличился на 20-й минуте. Для него это 100-й мяч в премьер-лиге. Всего он провел 162 матча в АПЛ.

Только четыре игрока достигали отметки в 100 голов в премьер-лиге быстрее, чем Салах: Алан Ширер (124), Харри Кейн (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).

«Ливерпуль» ведет 2:0 по ходу второго тайма. Еще один гол забил Фабинью.