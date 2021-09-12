Салах забил 100-й мяч в премьер-лиге
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче четвертого тура чемпионата Англии против «Лидса».
Египтянин отличился на 20-й минуте. Для него это 100-й мяч в премьер-лиге. Всего он провел 162 матча в АПЛ.
Только четыре игрока достигали отметки в 100 голов в премьер-лиге быстрее, чем Салах: Алан Ширер (124), Харри Кейн (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).
«Ливерпуль» ведет 2:0 по ходу второго тайма. Еще один гол забил Фабинью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю