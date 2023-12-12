«Аль-Иттихад» сыграет с «Оклендом» в клубном чемпионате мира 12 декабря

«Аль-Иттихад» на своем поле сыграет с «Оклендом» в рамках клубного чемпионата мира во вторник, 12 декабря. Игра пройдет в спортивном городе имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Иттихад» — «Окленд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Права на трансляцию клубного чемпионата мира принадлежат холдингу «Матч ТВ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажет телеканала «Матч! Футбол 2».

Клубный чемпионат мира 2023 года пройдет с 12 по 22 декабря в Джидде. В турнире участвуют команды из шести конфедераций ФИФА, одержавшие победы в своих главных клубных турнирах.

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