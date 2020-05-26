Портал Squawka составил рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов. Отсчет ведется с 1992 года. Возглавил его Зинедин Зидан из мадридского «Реале». При французском специалисте команда становилась обладателем самого престижного европейского клубного трофея три раза подряд.

На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола. С «Барселоной» он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

На третьей позиции главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Он побеждал двумя клубами — с «Миланом» в 2003 и 2007 году и с «Реалом» в 2014 году.

1. Зинедин Зидан («Реал»)

2. Хосеп Гвардьола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити)

3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)

4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм)

5. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)

6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)

7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)

8. Висенте дель Боске («Реал»)

9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)

10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).