Жозе Моуринью: "Мне кажется, Роналду можно назвать героем недели"

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью в интервью RT отметил, что без лидерских качеств Криштиану Роналду "Ювентус" не смог бы одержать победу в Лиге чемпионом над "Атлетико".

– Неделю назад вы сказали, что не будете удивлены успехом "Ювентуса" в противостоянии с "Атлетико". Ожидали, что Криштиану Роналду сыграет такую важную роль в победе туринского коллектива?

– Мне кажется, Роналду можно назвать героем недели. Да, это было фантастическое выступление команды. Но без его личности и особенных качеств это не было бы возможно. Два раза он отличился в свойственной ему манере, особенно если учитывать, насколько тяжело забивать "Атлетико". Сложно было предположить, что они проиграют 0:3. Но "Ювентус" действовал храбро, Массимилиано Аллегри хорошо подготовил своих подопечных.

– Именно наличие в составе такого игрока как Роналду позволяло не списывать "Ювентус" со счетов?

– Безусловно, Роналду не гарантирует победу в двухматчевом противостоянии после поражения в первой встрече со счетом 0:2. Но с ним можно быть уверенным, что даже в таких ситуациях не все потеряно.

– Вас не удивило, что защитники "Атлетико" не смогли ничего противопоставить Роналду?

– Одной из причин является его универсальность. На разных этапах своей карьеры Роналду выступал на разных позициях. Так, он начинал как чистый вингер (крайний нападающий), а в "Реале" значительно чаще стал смещаться в центр. Именно в этот период он забил невероятное количество красивейших мячей. Последние несколько лет в Мадриде он был вторым нападающим, но сейчас примерил на себя роль "наконечника копья". Он совершает гораздо меньше беговой работы, но его умение находить моменты для удара потрясает.