Жерар Пике: "Кошмар на "Энфилде" будет с нами еще долго"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отметил, что команда еще долго будет помнить поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:4 в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов. По его словам, команда дрогнула, вспомнив аналогичную историю из противостояния с "Ромой" в 2018 году.

– Кошмар на "Энфилде" будет с нами еще долго, – цитирует El Pais Пике. – Когда происходит нечто подобное, все идет не так. Думаю, в голове у некоторых всплыли римские события. Это случилось неосознанно после первого быстрого пропущенного гола. Потом еще два были забиты быстро. Это было слишком похоже на то, что случилось в Риме. Мы допустили много ошибок, а "Ливерпуль" был очень активен. "Энфилд" тоже давил на нас. Мы не справились. Было трудно эмоционально восстановиться. Поражение не забывается. Эта боль будет с нами долго. Но мы должны идти вперед. Это одно из наших крупнейших поражений.