«Зенит» должен показать свой максимум, чтобы выйти в плей-офф». Караваев о жеребьевке Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев по окончании жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал ее итог. Сине-бело-голубые сыграют с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Интересная группа, хорошие соперники. Мы должны показать свой максимум, лучший футбол, чтобы добиться выхода в плей-офф, — сказал Караваев. — Все этого хотят.

Холлан и Иммобиле — среди лучших нападающих мира, приятно будет сыграть против них. Но футбол — командная игра, нет смысла кого-то выделять. И в «Лацио», и в «Боруссии» много других звезд, в «Брюгге» тоже есть свои лидеры.

Огромный плюс, что теперь на матчах под эгидой УЕФА допустят болельщиков. Даже 30% — это уже круто, атмосфера сразу станет другой. Странно слушать гимн Лиги Чемпионов на пустом стадионе. Так же и в сборной — хочется слышать болельщиков, играя за свою страну. Тем более ближайшие матчи мы проведем дома". (Гоша Чернов)