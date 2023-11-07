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Сегодня, 19:06

Захарян — в заявке «Реал Сосьедад» на матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» опубликовал заявку на матч против «Бенфики» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне в среду, 8 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В заявку испанского клуба попал российский полузащитник Арсен Захарян.

Заявка «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»

После 3 туров «Реал Сосьедад» с 7 очками возглавляет таблицу группы D, опережая «Интер» по дополнительным показателям. «Бенфика» (0 очков) замыкает квартет.

Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Реал Сосьедад
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