На 27-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош» (3:2) Мюрто Узуни выполнил 11-метровый удар, мяч попал в штангу и вратаря, а затем при участии другого игрока гостей Аисса Лаидуни оказался в воротах швейцарской команды.

Но уже вскоре гол был отменен — после проверки, выполненной английскими видеоассистентами Крисом Кавана и Полом Тирни. Они сообщили шотландскому судье Уильяму Колламу, что нарушена процедура выполнения пенальти: Лаидуни до удара вбежал в штрафную площадь, а затем вмешался в игру и повлиял на действия соперников.

В результате счет в тот момент не изменился, а Коллам назначил свободный удар в сторону ворот «Ференцвароша».