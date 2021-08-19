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«Янг Бойз» — «Ференцварош»: почему отменен гол гостей?

00:24
18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош». 18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош». 18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош». 18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош».
18 августа. «Янг Бойз» — «Ференцварош».
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На 27-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош» (3:2) Мюрто Узуни выполнил 11-метровый удар, мяч попал в штангу и вратаря, а затем при участии другого игрока гостей Аисса Лаидуни оказался в воротах швейцарской команды.

Но уже вскоре гол был отменен — после проверки, выполненной английскими видеоассистентами Крисом Кавана и Полом Тирни. Они сообщили шотландскому судье Уильяму Колламу, что нарушена процедура выполнения пенальти: Лаидуни до удара вбежал в штрафную площадь, а затем вмешался в игру и повлиял на действия соперников.

В результате счет в тот момент не изменился, а Коллам назначил свободный удар в сторону ворот «Ференцвароша».

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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