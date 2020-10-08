Вячеслав Малафеев: «Зениту» досталась вполне проходимая группа в Лиге чемпионов. «Локомотиву» совсем не повезло»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от выступления петербургского клуба в Лиге чемпионов.

— «Зениту» досталась группа вполне проходимая, где можно добиваться результата и выходить в плей-офф, — приводит слова Малафеева «Известия». — Но слабых команд тут нет. «Локомотиву» совсем не повезло — группа сложнейшая, будет тяжело показать хороший результат. Для них успехом станет третье место. «Краснодар» вполне способен выйти из группы. Да, «Челси» и «Севилья» — сильные соперники, но «Краснодар» может показать игру, которая приносит результат. Это продемонстрировали их матчи с ПАОКом.

— В «Зенит» перешел Вендел, конкурент Оздоева по позиции. Это усиление под Лигу чемпионов?

— Да, конечно, трансфер под Лигу чемпионов. Что касается конкуренции — у «Зенита» плотный график, поэтому, думаю, всем футболистам хватит игрового времени. То, что не усилили другие позиции, наверное, говорит о том, что тренерский штаб доверяет нынешнему составу, ждет прогресса от тех футболистов, которые есть сейчас. В целом «Зенит» — хорошо укомплектованная команда.