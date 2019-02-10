Впервые в истории на матчи Лиги чемпионов назначены видеоассистенты

Стали известны арбитры, которые буду обслуживать матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" и "Рома" - "Порту". Впервые в истории турнира на матч были видеоассистенты.
"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ"
Главный арбитр: Даниэле Орсато
Ассистенты арбитра: Фабиано Прети, Алессандро Костанцо.
Видеоассистенты арбитра: Марко Гвида, Массимилиано Иррати.
Четвертый арбитр: Даниэле Довери.
Все судьи из Италии
"Рома" - "Порту"
Главный арбитр: Данни Маккели.
Ассистенты арбитра: Марио Дикс, Хессел Стеегстра.
Видеоассистенты арбитра: Пол ван Букел, Камфус Йохем.
Четвертый арбитр: Кевин Блом.
Все судьи из Голландии.
Оба матча пройдут 12 февраля и начнутся в 23.00 по московскому времени.
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