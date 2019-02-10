Впервые в истории на матчи Лиги чемпионов назначены видеоассистенты

Стали известны арбитры, которые буду обслуживать матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" и "Рома" - "Порту". Впервые в истории турнира на матч были видеоассистенты.

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Ассистенты арбитра: Фабиано Прети, Алессандро Костанцо.

Видеоассистенты арбитра: Марко Гвида, Массимилиано Иррати.

Четвертый арбитр: Даниэле Довери.

Все судьи из Италии

"Рома" - "Порту"

Главный арбитр: Данни Маккели.

Ассистенты арбитра: Марио Дикс, Хессел Стеегстра.

Видеоассистенты арбитра: Пол ван Букел, Камфус Йохем.

Четвертый арбитр: Кевин Блом.

Все судьи из Голландии.

Оба матча пройдут 12 февраля и начнутся в 23.00 по московскому времени.

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