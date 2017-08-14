Виктор Гончаренко: "Головина не заносит после похвалы в прессе"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что полузащитник Александр Головин остался тем же мальчиком, любящим футбол, как и раньше. Он также добавил, что если бы хавбека занесло после похвалы в прессе, в команде бы поставили его на место.
– Головина сейчас все хвалят после его шикарной игры в дерби? Вы ему что-то говорите, чтобы его не занесло? – вопрос Гончаренко.
– Головин остался тем же мальчиком, любящим футбол, которого я знал прежде. Он все так же любит эту игру. Ему не нужно что-то говорить. Если бы его занесло, мы бы поставили его на место. А так он все нормально воспринимает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Напомним, матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится завтра, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.
kaduly
Головин хороший футболер,но уровень его ЦСКА ,в лучшем случае его Слуцкий в аренду возьмёт и вернёт обратно
21:13
Непорочный как ТИ
А теперь он протопал дорожку к ганчаренке и респектует там ночами...
06:22
Непорочный как ТИ
инсайдеры говорят, что мальчик гейlovin однажды прокрался ночью в номер к слуцкарю, что бы сказать какая он праативная нетонущая субстанция...ну как Леонид любит!
06:20
Веравалер
Это называется предпродажная подготовка.
21:19 14 августа
Rastan
– Головин остался тем же мальчиком, любящим футбол, которого я знал прежде. Он все так же любит эту игру. Ему не нужно что-то говорить. Если бы его занесло, мы бы поставили его на место. А так он все нормально воспринимает.... Это и обнадёживает.Сколько же, мы все знаем примеров, когда СМИ, журналисты "способствуют" своими неумными и чрезмерными восхвалениями уничтожению в зародыше, карьер очень многих "юных дарований", и дай Бог, чтобы это миновало Головина, чего ему искренне желаю.
19:58 14 августа