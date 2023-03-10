Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:23

Венгерский журналист: «Матч с «Байером» не стал провалом для Черчесова»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Венгерский журналист Ласло Борсос высказался о поражении «Ференцвароша» от «Байера» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (0:2).

«Вчерашний матч не стал провалом для Черчесова, у «Ференцвароша» был четкий план по игре в защите и на контратаках, однако это сделать не получилось, поскольку «Байер» показал довольно интенсивный футбол. «Ференцварошу» не хватило качественных замен — у Черчесова в расположении было только четыре игрока первой команды, все остальные — футболисты из молодежки. Они не могут играть в стартовом составе. У Станислава Саламовича не было никакой возможности усилить игру, поскольку сейчас семь игроков травмированы. При такой ситуации сложно менять план на игру», — приводит Sport24 слова Борсоса.

Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Будапеште.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-vengerskiy-zhurnalist-match-s-bayyerom-ne-proval-dlya-cherchesova-ferentsvaroshu-ne-khvatilo-kachestvennykh-zamen
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Байер
ФК Ференцварош
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Цыганка нагадала ему страшную смерть. Как Жиль Вильнев сломал позвоночник в аварии на трассе
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
«Виктория» Пльзень — «Барселона»: видеообзор матча
«Марсель» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча
«Спортинг» — «Айнтрахт»: видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аякс»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Черчесов — о поражении от «Байера»: «Надо учиться на своих ошибках и расти»
Станислав Черчесов: «На ответный матч с «Байером» придет 60 тысяч. Сдаваться не собираемся»
Мартинес: «МЮ» не был собой в матче с «Ливерпулем»
Тен Хаг рассказал, как «МЮ» удалось крупно обыграть «Бетис»
Перес объяснил, почему «Бетис» проиграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Скоулз: «Второй тайм матча «МЮ» — «Бетис» показался мне фантастическим»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев объяснил отсутствие результатов у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» на международной арене
Новости
RSS RSS
Все новости