Варан рассказал, как «Реал» играет без Рамоса

Защитник «Реала» Рафаэль Варан накануне матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера» прокомментировал игру мадридцев в обороне без капитана команды Серхио Рамоса.

«Это правда, что без Серхио Рамоса мы играем в Лиге чемпионов не лучшим образом. Но ответственность лежит на каждом. Я делаю партнера лучше, а он меня. Оборона — это коллективные усилия», — цитирует Варана официальный сайт УЕФА.

После двух туров мадридцы занимают последнее место в группе В с одним набранным очком. У «Интера» и гладбахской «Боруссии» — по два очка, на первом месте «Шахтер» с четырьмя баллами.

Матч «Реал» — «Интер» пройдет во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00 (мск).