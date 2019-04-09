Уле Гуннар Сульшер: "Месси трудно остановить, но это возможно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что его команда постарается сыграть в свой лучший футбол.

– Мы понимаем, что "МЮ" должен сделать шаг вперед и показать свой лучший футбол, выйти на новый уровень, – приводит слова Сульшера пресс-служба клуба. – Результат второго матча с "ПСЖ" придал игрокам уверенности. Он верят, что в матчах с "Барселоной" возможно добиться положительного результата.

Месси – фантастический игрок, он войдет в историю как один из лучших футболистов. Будет трудно его остановить, но это возможно. Отмечу, что мы не можем бросить все силы на опеку аргентинца, ведь игра идет 11 на 11.

В команде все сосредоточены на завтрашней игре. Под светом прожекторов этот вечер может стать особенным.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" состоится завтра, 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.