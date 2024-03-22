УЕФА ведет поиски спонсоров из криптоиндустрии для Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заинтересован в приглашении криптовалютных спонсоров для проведения Лиги чемпионов в 2024-2027 годах.

По информации портала Cryptonica.news, ссылающегося на Sportcal, организация уже получила одно предложение по возможному сотрудничеству. Заинтересованные компании могут отправить свои запросы в УЕФА до 20 марта.

Поиск криптопартнеров начался еще в мае 2022 года. Тогда биржа Crypto.com собиралась стать спонсором Лиги чемпионов за 550 миллионов долларов в течение пяти последующих сезонов. Однако сделка сорвалась в связи с опасениями по поводу ужесточения регулирования криптовалют.