Тухель: «Для любого тренера иметь в команде игрока вроде Канте — настоящая мечта»
09:16
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о работе с полузащитником Н'Голо Канте.
«Долгие годы я изо всех сил старался получить его в свою команду. Но в итоге получилось наоборот — я возглавил клуб, в котором он играл. Для любого тренера иметь в команде игрока вроде Н'Голо — настоящая мечта, ведь он заметно облегчает жизнь всем партнерам. Это очень приятный и скромный человек», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
26 августа Канте назван лучшим полузащитником Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне француз вместе с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов.
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