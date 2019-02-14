"Тоттенхэм" в Лондоне разгромил "Боруссию"

"Тоттенхэм" переиграл дортмундскую "Боруссию" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). Первый тайм обошелся без голов, а в самом начале второй половины полузащитник Сон Хын Мин с передачи защитника Яна Фертонгена открыл счет. На 83-й минуте уже сам бельгиец забил, а через 3 минуты Фернандо Льоренте установил окончательный счет.

Ответная встреча состоится в Германии 5 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия Д" (Германия) - 3:0 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 47 (1:0). Фертонген, 83 (2:0). Льоренте, 86 (3:0).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Фойт, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Эриксен, Уинкс, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Лукас Моура (Льоренте, 84).

"Боруссия Д": Бюрки, Емер Топрак, Диалло, Хакими, Загаду (Шмельцер, 77), Витсель, Дилэйни, Гетце, Дахуд, Пулишич (Брун Ларсен, 87), Санчо (Рафаэл Геррейру, 88).

Предупреждения: Орье, 12. Дилэйни, 53.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".