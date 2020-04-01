The Independent: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без зрителей

УЕФА рассматривает вариант с проведением оставшихся матчей еврокубкового сезона-2019/20 без зрителей, сообщает The Independent.

По информации источника, данное решение может распространиться и на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сообщается, что в УЕФА намерены довести турниры до конца, а не аннулировать результаты.

Сегодня, 1 апреля УЕФА посредством видеоконференции обсудит вопросы контрактов футболистов и сроков трансферных окон, а также ситуацию с календарем оставшейся части сезона-2019/20.

В настоящий момент все профессиональные турниры в Европе, кроме чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.