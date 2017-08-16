Стив фон Берген: "До автогола Нуху играл потрясающе"

Капитан "Янг Бойз" Стив фон Берген считает, что чудо поможет его команде пройти ЦСКА по сумме двух матчей 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Во вторник, 15 августа, армейцы одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч в добавленное ко второму тайму время в свои ворота забил Касим Нуху.

- Он потрясающе провел 91 минуту матча, а потом случился тот эпизод, - цитирует srf.ch фон Бергена. - Безусловно, автогол повлиял на его психологическое состояние, но мы поддержим его.

В первом матче мы проиграли 0:1. Но это только половина противостояния. В Москве нам понадобится чудо.

Напомним, ответная игра между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа, начало игры - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Чудо от Акинфеева. Подарок от "Янг Бойз" // "ЦСКА не может - Касим Нуху поможет"



