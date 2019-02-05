СМИ: УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Правило выездного гола в матчах на вылет европейских клубных турниров может быть отменено. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

Сообщается, что исполком УЕФА обсудит эту инициативу в среду, 6 февраля в Риме. Участвовать в обсуждении будет вице-президент УЕФА и президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Согласно действующему правилу, при равном счете по итогам двух матчей дальше проходит команда, забившая больше мячей в гостях. Такой регламент в еврокубках действует с 1965 года.

В УЕФА считают, что забивать на выезде сейчас проще, чем раньше, поэтому появилась инициатива по поводу отмены этого правила.