СМИ: Месси не сыграет с "Уэской" из-за травмы в матче с "МЮ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0). По информации ESPN, аргентинец не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против "Уэски".

Напомним, аргентинец получил повреждение в столкновении с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, который в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру.

По информации источника, в "Барселоне" надеются, что у нападающего нет перелома. Сегодня ему предстоит пройти медобследование.

Матч "Уэска" - "Барселона" состоится 13 апреля.

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