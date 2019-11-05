«Барселона» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью со «Славией» — 0:0. Чехи первыми за шесть лет не пропустили на выезде от каталонцев на групповом этапе, сообщает официальный сайт УЕФА. Последний раз подобное удавалось «Бенфике» в сезоне-2012/13.

Каталонцы с 8 очками возглавляют турнирную таблицу группы F. Пражская команда с 2 баллами — последняя. В настоящий момент «Интер» играет с дортмундской «Боруссией», у них перед матчем было по 4 очка.

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Барселона — Славия Пр