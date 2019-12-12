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Симон Миньоле: «Пропускать три гола всегда неприятно»

07:37
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Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле после поражения от «Реала» в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда заслужила 3-е место в группе и попадание в плей-офф Лиги Европы.

— Пропускать три гола всегда неприятно, — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле. — Не хотелось завершать выступление в турнире поражением, и сегодня мы вполне могли как минимум не проиграть. В целом полагаю, что мы заслужили свое третье место и попадание в Лигу Европы. Доказали, что можем бороться с любой командой. Осталось только начать подтверждать это набранными очками. Таким будет наш следующий шаг.

Брюгге — Реал

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027104/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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